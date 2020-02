Justin Bieber über Drogenkonsum: "Dachte, ich muss sterben"

Vor etwa zehn Jahren begann in der kanadischen Kleinstadt Stratford, quasi aus dessen Kinderzimmer heraus, Justin Biebers große Karriere. Mittlerweile ist der 25-Jährige ein Weltstar. Die Youtube-Dokuserie "Seasons" soll nun dessen Verwandlung zeigen. "Niemand in der Geschichte der Menschheit ist so aufgewachsen wie Justin Bieber", erklärt Mentor und Manager Scooter Braun. "Niemand ist in der Ära sozialer Medien weltweit so bekannt gewesen. Niemand war in jedem Jahr seines Erwachsenwerdens die meist gegoogelte Person des Planeten."