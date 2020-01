Bieber bizarr: Justin lobte Gott - beim Minigolf

Bereits vor einer Woche hatte Bieber ein Bild seiner Frau Hailey Bieber (23) auf Instagram gepostet - mit dem Bibelvers "Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht". Dazu schrieb der Musiker: "Gott wird all die Wünsche deines Herzens erfüllen." Das seit knapp sechs Monaten verheiratete Paar besucht regelmäßig Gottesdienste.

Vor kurzem feierte Biebers zehnteilige YouTube-Dokumentation "Seasons" Premiere. Am 14. Februar erscheint sein fünftes Studionalbum "Changes". Und ab Mai geht der Sänger auf fünfmonatige Tour durch die USA und Kanada.