Neue Dokuserie über Justin Bieber: Enthüllungen und Eigenwerbung

Allein steht Bieber damit nicht. Superstar Beyonce drehte bereits 2013 für den US-Sender HBO die Doku "Life Is But A Dream" und sprach darin erstmals über ihre Fehlgeburt. Lady Gaga berichtete 2017 in der Netflix-Doku "Five Foot Two" über ihre chronische Schmerzerkrankung. Und im neuen Netflix-Film "Miss Americana" über Taylor Swift, der Ende Jänner erscheint, will die Musikerin Auskunft über ihre Essstörungen geben - natürlich unter selbst kontrollierten medialen Bedingungen.

Für Tom Nicholson vom britischen Magazin Esquire sind derartige Filme keine richtigen Dokumentationen. "Es ist eine tolle Möglichkeit, Tickets zu verkaufen. Aber bitte: Tut nicht so, als seien sie mehr, als bloß sehr lange Werbespots."