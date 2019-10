Warum Justin Bieber für seine zwei Katzen angefeindet wird

PETA kritsiert den Popstar aktuell aber für seinen jüngsten "Nachwuchs". Er helfe mit seiner Entscheidung, sich gezüchtete Tiere zuzulegen, nicht dabei, notleidende Tiere zu retten, heißt es seitens der Tierschutzorganisation. Umgerechnet etwa 32.000 Euro soll er für die Stubentiger namens "Sushi" und "Tuna" (dt.: "Thunfisch") hingeblättert haben. Bieber hätte seine Popularität jedoch dafür nutzen können, seine Fans weltweit dazu zu inspirieren, eine Katze aus einem lokalen Tierheim zu retten.

What do you mean?

Bieber versteht die ganze Aufregung nicht und setzt sich indes zur Wehr. In einem Statement auf Instagram erklärt er, dass PETA sich auf die "wichtigen Dinge" konzentrieren solle. Er sieht nichts Verwerfliches darin, "eine bestimmte Art von Katze gewollt zu haben". Weiter schätze er es, "gerettete Tiere zu adoptieren, aber auch Züchter gäbe es nicht ohne Grund".

Sieht also nicht danach aus, als könnte man von Justin Bieber in diesem Falle ein "Sorry" erwarten.