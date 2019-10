Justin und Hailey Bieber: Romantische Hochzeit im Sonnenuntergang

Justin Bieber und Ehefrau Hailey sollen ein zweites Mal geheiratet haben. Etwa ein Jahr nach der standesamtlichen sollen die beiden nun im großen Stil ihre kirchliche Trauung nachgeholt haben, wie mehrere US-Medien berichten.

In den vergangen Tagen hatten die beiden ihre Follower immer wieder mit kleinen Hinweisen an den Hochzeitsvorbereitungen teilhaben lassen. So teilte Hailey Bilder ihres Junggesellinnen-Abschieds und Justin ließ darüber diskutieren, welchen Anzug er an seinem großen Tag tragen solle - unter anderem standen Bananenprint und Regenbogenstreifen zur Auswahl.

Laut People sollen der 25-jährige Sänger und das 22-jährige Model am Montag, dem 30. September vor rund 150 Gästen in der Somerset Chapel im Montage Palmetto Bluff Resort in South Carolina "ja" gesagt haben. Unter den prominenten Gästen sollen sich unter anderem die Models Kendall Jenner und Joan Smalls und Justins Manager Scooter Braun befunden haben.