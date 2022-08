Justin Biebers erster Auftritt nach Gesichtslähmung: "Habe euch vermisst"

Der kanadische Popstar Justin Bieber hat sich nach Bekanntwerden seiner Erkrankung zurückgemeldet. "Ich liebe euch und habe euch vermisst", schrieb der 28-Jährige am Montag auf Instagram. Der Musiker trat am Sonntag Medienberichten zufolge bei einem Festival in der italienischen Stadt Lucca auf. Auf Instagram postete Bieber mehrere Fotos und einen Clip von einer Show. Er bedankte sich bei seinen Fans und sagte, dass es sich gut anfühle, wieder aufzutreten.