Hailey Bieber: Justin Biebers Ehefrau von Modeunternehmen verklagt

Mittlerweile gilt das Modelabel als angesehene Marke, welches in LuxusgeschĂ€ften verkauft und von Promis wie BeyoncĂ© und Rihanna getragen wird. In den Gerichtsdokumenten heißt es, dass Rhode fĂŒr das Jahr 2022 einen Zuwachs von voraussichtlich 14,5 Millionen US-Dollar erwarte. Das Unternehmen verkauft Kleidung und Accessoires und hat AntrĂ€ge auf andere Bereiche wie Haushaltsartikel gestellt. Auch Make-up und Hautpflege will Rhode kĂŒnftig verkaufen, zitiert das People-Magazin aus den ihm vorliegenden Unterlagen.