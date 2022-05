Justin Bieber: "Emotionaler Zusammenbruch" nach Hochzeit mit Hailey Baldwin

"Ich erinnere mich, als ich erstmals geheiratet habe, hatte ich einen kleinen emotionalen Zusammenbruch, weil ich dachte, die Ehe würde alle meine Probleme lösen, aber das tat es nicht", zeigte sich der "Baby"-Star ehrlich im Interview und fügte hinzu: "Es war nur eine Art Spiegelbild von, Mann, du bist ein bisschen ein Heuchler."

"Du willst, dass deine Frau etwas tut, was du nicht tust, und es ist so, als ob es manchmal schwer ist, in den Spiegel zu schauen und wirklich erkennen zu müssen, Mann, vielleicht bist du nicht die Person, für die du dich unbedingt gehalten hast", stellte der 28-Jährige weiter fest. "Und das ist nur ein Ergebnis von Traumata und Lebensumständen."

Eheprobleme

2021 hatten Justin und Hailey Bieber mit ein paar Eheproblemen zu kämpfen, weshalb sich die 25-Jährige damals an ihre Mutter Kennya Baldwin gewandt hatte, wie das Model später im Podcast "In Good Faith with Chelsea & Judah Smith" verkündete: "Ich erinnere mich, dass ich sie ein paar Mal angerufen habe, einmal, als wir in Brooklyn waren und ich sie angerufen habe, habe ich geweint und gesagt: 'Ich kann es einfach nicht. Ich werde nicht in der Lage sein, das zu tun, wenn es für immer so bleiben wird.'"