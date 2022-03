"Beängstigend": Justin Bieber gibt Update zu seiner Frau Hailey

Der 28-jährige Grammy-Gewinner sprach am Mittwoch bei seinem Konzert in Denver, Colorado über den medizinischen Notfall seiner Ehefrau. "Das Leben wirft dir willkürlich Curveballs zu", teilte er mit. Er fügte hinzu: "Die meisten von euch haben wahrscheinlich die Nachrichten über meine Frau gesehen, ich bin mir nicht sicher, ob ihr sie gesehen habt. Sie ist in Ordnung, sie ist gut. Es war beängstigend, wisst ihr, es war wirklich beängstigend, aber ich weiß es eine Tatsache, dass Gott sie in seinen Händen hat."

Blutgerinnsel: Hailey Bieber gibt Entwarnung

Die 25-Jährige beruhigte auf Instagram ihre Fans - sie sei wieder zu Hause und ihr würde es auch wieder besser gehen: "Ich bin den Ärzten und dem Krankenhauspersonal, die sich um mich gekümmert haben, sehr dankbar."