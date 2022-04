Twitter-User wittern Bieber-Baby: Hailey Baldwin schwanger?

Rund zwei Wochen nach ihrem Spitalsaufenthalt scheint es Hailey Baldwin wieder gut zu gehen. Zumindest zeigte sich sich mit strahlendem Teint und sichtlich verliebt mit ihrem Ehemann Justin Bieber bei den diesjährigen Grammys, nachdem sie Mitte März wegen schlaganfallähnlichen Symptomen aufgrund eines Blutgerinnsels im Gehirn im Krankenhaus behandelt werden musste.

Twitter: Schwangerschafts-Spekulationen um Hailey Baldwin

Fans zeigten sich erfreut darüber, dass das Model wohlauf scheint. Der zärtliche Umgang, den Justin Bieber auf dem roten Teppich seiner Frau gegenüber auf dem Red Carpet an den Tag legte, rührte viele seiner Fans. Doch nicht nur die Küsse, die das Paar vor den Augen der Fotografen austauschte, ließen Fan-Herzen höher schlagen. So manch einer will ein kleines Detail bemerkt haben - welches Anlass für Spekulationen gibt. So meinen zahlreiche Twitter-User zu erkennen, dass sich unter Haileys weißem Satin-Dress ein kleines Bäuchlein wölbte - was Spekulationen um eine Schwangerschaft auslöste.

"Das beste Accessoire: ein Babybauch", twittert etwa ein User. "Ist Hailey Bieber schwanger? Ich bin mir sicher. Justin wird vermutlich bald Vater", freut sich ein Fan auf Twitter.