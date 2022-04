Ohrfeigen-Eklat: Will Smith bei Grammy Awards auf die Schippe genommen

Tats├Ąchlich verlief der Rest des Grammy-Abends ohne gro├če Aufreger. Der Musiker Jon Batiste, die S├Ąngerin Olivia Rodrigo und das Duo Silk Sonic haben bei den diesj├Ąhrigen Grammys die Musikpreise in den Hauptkategorien abger├Ąumt. Batiste gewann bei der Gala am Sonntagabend in Las Vegas insgesamt f├╝nf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" f├╝r "We Are".

Abseits der verliehenen Preise sorgte eine Rede des ukrainischen Pr├Ąsidenten Wolodymyr Selenskyj f├╝r Aufsehen, der bei der Grammy-Gala per Video-Botschaft um Unterst├╝tzung f├╝r sein Land bat.

"Was k├Ânnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?", sagte Selenskyj per Video-Botschaft. "F├╝llt die Stille mit eurer Musik", bat Selenskyj. "Unterst├╝tzt uns auf jegliche Art und Weise, die euch m├Âglich ist." Er tr├Ąume davon, dass die Menschen in den umk├Ąmpften ukrainischen St├Ądten wieder frei leben k├Ânnten - "so frei, wie ihr auf der Grammy-B├╝hne".