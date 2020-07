Judi Dench: "TikTok hat mein Leben gerettet"

„Es hat mein Leben gerettet“, ist sich die britische Aktrice sicher. Es habe ihr geholfen in der unsicheren Zeit des Lockdowns zurechtzukommen. „Du wachst auf und fragst dich, welcher Tag heute ist, und dann fragst du dich, welches Datum es ist und manchmal welcher Monat“, sagt die Oscarpreisträgerin im Interview mit Channel 4 News. Ihr Enkel habe sie dann zu den Videos animiert, ihr damit eine Aufgabe und Beschäftigung gegeben.

„Ich musste proben, ich musste all diese Bewegungen proben. Glaubt nicht, dass das einfach nur so geht“, lacht sie. Sie hofft auch sehr, dass sie von ihm gebeten wird, noch mehr Videos zu drehen, so viel Spaß macht ihr das Ganze. Und auch den Fans, denn für jede ihrer Online-Auftritte regnet es zigtausende Likes.

Man kann jetzt nur hoffen, dass das nicht die einzigen Gelegenheiten sein werden, wo man die beliebte Schauspielerin in Aktion erleben kann. Sie selbst glaubt nämlich momentan nicht wirklich an eine rasche Rückkehr auf die Leinwand oder die Bühne. „Wann werden die Theater jemals wieder öffnen? Ich weiß es nicht, sicher nicht in meinem Leben. Ich sage nicht, dass es mehr Priorität als alles andere haben sollte, aber es wird einfach eine sehr ernste Auswirkung auf uns alle haben“, ist sie sich sicher.

„Man kann kein Theater betreiben, in dem die Leute sechs Sitze auseinander sitzen. Man kann kein Theater betreiben, wenn es zu einem Viertel voll ist“, so Dench.