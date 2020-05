Vogue-Model: Was Sie garantiert noch nicht über Judi Dench wussten

Das Shooting hat ihr sehr viel bedeutet, ihre Tochter Finty Williams (47) meinte sogar augenzwinkernd, sie hätte sich danach wie Popstar Beyoncé gefühlt.

Auch wenn der berühmten Britin (" James Bond", "Cats", "Shakespeare in Love") nicht mehr alles so leicht fällt, die Sehkraft schon sehr nachlässt, sie leidet nämlich an einer Makuladegeneration, sie nicht mehr Autofahren kann (was sie übrigens schrecklich findet, denn sie ist nicht gerne von anderen Menschen abhängig), denkt die Mimin noch lange nicht an den Ruhestand.

Sie ist so gut vernetzt, dass sie jedes Jahr mehr als 400 Weihnachtsgeschenke verschickt. Sie ist mit allen großen Namen auf Du und Du, von Prinz Charles (71), über Camilla, die Herzogin von Cornwall (72), bis hin zu Popstar Taylor Swift (30).

Durch ihren Enkel Sam Williams, mit dem sie auch gerne das eine oder andere TikTok-Video dreht, hat Dench auch neue Leidenschaften entwickelt – für Fußball und die Musik von Ed Sheeran (29), wie sie im Vogue-Interview verriet.