Johnny Depp: Neues Gerichtsverfahren könnte großes Problem werden

Johnny Depp hat beantragt, dass seine Klage wegen Verleumdung gegen Ex-Frau Amber Heard wegen der bevorstehenden Dreharbeiten zu "Fantastic Beasts 3" verschoben wird. Diese wurden aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen.

Da sich die Bedingungen am Hauptdrehort London verbessert haben, wird die Produktion ab Oktober und möglicherweise bis Februar wieder ansteigen - ausgrechnet in jener Zeit, in der auch der Prozess stattfinden soll, berichtet das Fimmagazin Deadline unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente. Das Verfahren soll ausgerechnet von 11. bis 28. Januar 2021 laufen, heißt es. Depp soll demnach Ende August beantragt haben, den Prozess auf einen Zeitraum zwischen März und Juni 2021 zu verschieben.