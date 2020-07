Johnny Depp gegen Amber Heard: Letzter Tag der peinlichen Enthüllungen

In ihrem Abschlussplädoyer griffen die Anwälte der Boulevard-Zeitung den "Fluch der Karibik"-Star am Montag nochmals scharf an. Depp sei ein "hoffnungslos Süchtiger" und nicht in der Lage, "seine Wut zu kontrollieren", sagte Verteidigerin Sasha Wass. Dem Gericht läge eine "Fülle an Beweisen" vor, die Heards Vorwürfe untermauerten. Depp und dessen Anwälten warf sie vor, "altmodische Methoden zur Diskreditierung von Frauen" zu verwenden: So hätten sie Heard als "Goldgräberin und Ehebrecherin" dargestellt.

Depps Anwalt David Sherborne konterte am Dienstag, Depp habe seine Drogen- und Medikamentensucht nie geleugnet. Doch darum gehe es nicht in dem Prozess: "Wir sind alle hier, weil die Zeitung und Wootton sich entschieden haben, diese äußerst schwerwiegende Behauptung zu veröffentlichen, eine Behauptung, die, wie Herr Depp sagt - und immer gesagt hat - völlig unwahr ist."

Depp und Heard hatten sich 2011 bei den Dreharbeiten zum Film "The Rum Diary" kennengelernt. Das Paar heiratete im Februar 2015 und ließ sich zwei Jahre später wieder scheiden.