John Travolta: Indiz für Bruch mit Scientology?

Wendet sich John Travolta von Scientology ab? Neben Tom Cruise gehört der Schauspieler eigentlich seit Jahren zu den prominentesten Gesichtern der Sekte. Nach dem Tod seiner geliebten Ehefrau Kelly Preston im vergangenen Jahr berichteten Klatschmagazine, dass sich Travolta von der Hollywoodsekte distanziert haben könnte. Nun scheint ein weiteres Indiz auf einen möglichen Bruch mit Scientology hinzuweisen.

Travolta verkauft Haus in Clearwater

Anlass für Spekulationen soll der Umstand geben, dass John Travolta sein Haus in Florida verkauft hat. Für vier Millionen Dollar hat das Anwesen des Hollywoodstars Berichten zufolge den Besitzer gewechselt. Das Haus, das Travolta erst 2017 erworben hatte, liegt nur wenige Kilometer vom Scientology-Hauptquartier in derselben Stadt, Clearwater, entfernt. Dass er nicht mehr in der Nähe des Sekten-Hauptsitzes residieren will, werfe Fragen darüber auf, ob sich John Travolta von Scientology distanziert haben könnte, so Boulevardmedien.