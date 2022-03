Jessica Alba: Böses Gerücht um Ehe-Krise wegen Co-Star

Für die jeweiligen Ehe-Partner ist es nicht immer leicht, wenn sich Hollywoodstars bei Dreharbeiten all zu gut mit ihren Co-Stars verstehen. So soll Filmproduzent Cash Warren über die enge Beziehung seiner Ehefrau Jessica Alba zu ihrem Schauspielkollegen Zac Efron nicht gerade erfreut gewesen sein haben, als die beiden gemeinsam für den Kurzfilm "Dubai Presents: A Five-Star Mission" standen.

Cash Warren: Eifersüchtig auf Albas Kollegen Zac Efron?

Das Magazin Woman’s Day behauptet, dass es in der dreizehnjährigen Ehe Albas und Warrens zuletzt gekriselt haben soll. Grund für die dicke Luft soll Albas Co-Star Efron gewesen sein. Mit diesem sei Warren nie so richtig warm geworden. Einer anonymen Quelle zufolge soll es dem Produzenten zudem ein Dorn im Auge gewesen ein, dass seine Frau Efron am Set nahe kam. Die Situation sei eskaliert, als Zac Efron seine Bewunderung für Alba dann auch noch in einem Instagram-Post zum Ausdruck brachte.