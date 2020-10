"Augenkontakt verboten": Jessica Alba über seltsamsten Moment am "Beverly Hills, 90210"-Set

Blickkontakt verboten

Alba selbst hatte im Jahr 1998 eine Gastrolle. Den "richtigen" Stars der Show durfte sie eigenen Angaben zufolge nicht in die Augen schauen. "Am Set von 90210 habe ich keinen Blickkontakt mit einem der Darsteller herstellen dürfen, was wirklich seltsam war, wenn du gemeinsam an einer Szene arbeitest", so Alba. "Ansonsten wurdest du vom Set geworfen."

Die Kult-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. "90210" - die Postleitzahl der reichen Stadt Beverly Hills mitten in Los Angeles - wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt.

Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling (1923-2006), einem der erfolgreichsten TV-Produzenten in Hollywood ("Drei Engel für Charlie", "Love Boat", "Dynasty", "Charmed - Zauberhafte Hexen").

Derweil hätte sich Alba auch ein anderer Berufsweg vorstellen können. Wenn es mit der Schauspielkarriere nicht geklappt hätte, wäre die 39-Jährige gern Fotojournalistin geworden, wie sie der Illustrierten Instyle einmal sagte.

"Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt aufzudecken und zu dokumentieren, finde ich wichtig und spannend", sagte Alba zu dem von ihr empfundenen Reiz am Fotojournalismus. Sie sei schon immer ein "furchtloser, rebellischer Mensch" gewesen. Besonders gefallen würde ihr an dem Beruf "die Gefahr, aber auch der Sinn dahinter".