Jessica Alba ging in Therapie, um "bessere Mutter" zu sein

Schauspielerin Jessica Alba ging mit ihrer 10-jährigen Tochter Honor in Therapie, um eine bessere Mutter zu werden. Das erzählte die 39-Jährige am Samstag bei der "Her Conference" in Hollywood.

Alba wolle laut eigener Aussage "lernen, ihr eine bessere Mutter zu sein und besser mit ihr zu kommunizieren."

"Manche Leute denken, so wie auch in meiner Familie, du redest mit einem Priester und das war's", sagte die Schauspielerin. "Ich fühle mich nicht wirklich wohl dabei, mit ihm über meine Gefühle zu sprechen", so Alba.