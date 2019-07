Rassistisch und homophob: Jessica Albas Twitter wurde gehackt

Ein bislang unbekannter Hacker postete am Wochenende hasserfüllte, bigotte Beiträge auf dem Twitter-Account von US-Schauspielerin Jessica Alba (38).

In ihrem Feed tauchten auf einmal Nachrichten auf wie: " Nazi-Deutschland hat nichts falsch gemacht und das liegt an Gott" In einem anderen hieß es:"Schon wieder Polizeisirenen in der Ferne. Wann werden N**** aufhören, Verbrechen zu begehen, damit ich etwas Schlaf bekommen kann?"

Auch bot die Schauspielerin vermeintlich an, 50.000 US-Dollar zu zahlen, wenn jemand dafür behinderte Homosexuelle töte.

Die Beiträge wurden umgehend gelöscht, nachdem der Zugriff des Hackers bemerkt wurde.