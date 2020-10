"Beverly Hills, 90201"-Stars wehren sich gegen Jessica Albas Anschuldigung

"Beverly Hills"-Stars wollen sich nicht an Anweisung erinnern

"Tori, hast du - ich muss es wissen - hast du ihr gesagt, dass sie mir nicht in die Augen schauen soll?", fragte Garth nun ihre einstige Kollegin - die wiederum scherzhaft erwiderte: "Warum dreht sich alles um dich?" Sie selbst erinnere sich nicht, weil sie "das schlechteste Gedächtnis der Welt habe" so Spelling, die Alba trotz allem sprichwörtlich Rosen streute: "Ich erinnere mich nur daran, dass sie super talentiert war. Sie war sehr jung, und es überrascht mich nicht, dass sie weiterhin so erfolgreich ist." Sie sei jedoch beschämt gewesen, als sie von den Anschuldigungen, die beide offenbar nicht wirklich nachvollziehen können, erfuhr.

Die 47-jährige Spelling spielte in der 90er-Soap Donna Martin, die beste Freundin von Kelly Taylor, die von Jennie Garth (48) verkörpert wurde. Die letzte Folge von "Beverly Hills, 90210" flimmerte im Jahr 2000 über die Fernsehbilschirme. Insgesamt wurden zehn Staffeln gedreht. Spelling und Garth feierten bei Instagram das Serienjubiläum. "I will love you forever", schrieb Spelling an das Team der Serie gewandt. Laufen soll der neue Podcast bei dem Online-Radiosender iHeartRadio.