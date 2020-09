Vorwurf der Kinderpornografie: Serien-Star Jerry Harris festgenommen

Der US-Serien-Star Jerry Harris ist wegen Verdachts auf Erstellung kinderpornografischer Inhalte festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Illinois am Donnerstag (Ortszeit) in Chicago mit.

Dem aus der Netflix-Dokuserie "Cheer" bekannten Harris wird demnach vorgeworfen, einen Minderjährigen in sozialen Netzwerken wiederholt dazu verleitet haben, ihm sexuell eindeutige Bilder und Videos von sich zu schicken. Bereits am Montag habe die Bundespolizei FBI das Haus des 21-Jährigen in Naperville durchsucht, berichtete die Zeitung USA Today.