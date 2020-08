Jennifer Lopez zieht um: Die Details zu ihrem neuen 40-Millionen-Luxus-Anwesen

Idyllische Städte und traditionsreiche Dörfer in Italien buhlten Anfang des Jahres um Jennifer Lopez, nachdem die US-Diva enthüllt hatt, dass sie Hollywood gern verlassen würde, um ein neues Leben in "Bella Italia" zu beginnen. "Ich würde gern anderswo als in den USA leben, in einem kleinen Dorf in Italien oder auf der anderen Seite der Welt auf Bali. Ich würde gern ein einfacheres Leben beginnen, Radfahren, Brot kaufen gehen und malen", schwärmte J. Lo im Interview mit dem Magazin Vanity Fair. "Ich würde gern in einem Schaukelstuhl sitzen und eine wunderbare Landschaft mit Oliven- oder Eichenbäumen genießen. Ich habe solche Fantasien", gestand die 51-jährige Künstlerin.

Auf Star Island bleiben die Promis unter sich

Daraus wurde (zumindest vorerst) aber nichts: Wie das US-Promiportal TMZ berichtet, sollen sich Jennifer Lopez und ihr Verlobter Alex Rodriguez nun in Miami eine luxuriöse Immobilie gegönnt haben. Für das Anwesen sollen die beiden Topverdiener tief in die Tasche gegriffen haben: 40 Millionen US-Dollar habe das neue Heim des Paares gekostet, schreibt TMZ unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.