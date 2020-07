Jennifer Lopez verrät, von wem berühmter Spitzname "Jlo" kommt

Jennifer Lopez zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der USA. Ihre Karriere dauert mittlerweile mehr als 20 Jahre an - eines halt sie bislang aber für sich behalten. Nämlich woher ihr "Künstlername" Jlo kommt. Bis jetzt: Nach Jahren der Spekulation enthüllte Lopez nun den Ursprung ihres ikonischen Spitznamens.

Demnach habe ihn einst ein Musiker etabliert, mit dem sie am Angang ihres musikalischen Weges zusammen gearbeitet hat. "'Jlo' kam von Heavy D", erzählt die 50-jährige Grammy-Gewinnerin ihren "World of Dance"-Jurykollegen Ne-Yo und Derek Hough in einer Folge ihrer Tanzshow. "Erinnert ihr euch an Heavy D, den Rapper? Er kam ins Studio, als ich mein erstes Album machte, und er nannte mich immer Jenny Lo", so Lopez.