Tochter von Jennifer Lopez veröffentlicht Gebetsbuch für Kinder

In "Lord Help Me" (dt.: "Lieber Gott, hilf mir") finden sich von Emmes Lieblingstieren inspirierte Gebete - aus gutem Grund, wie die Zwölfjährige erklärt: "In der Schule lernte ich von Faultieren und dass sie vom Aussterben bedroht sind. Also begann ich, sie in meine abendlichen Gebete einzuschließen, so die junge Neo-Autorin in einer Pressemitteilung. Und weiter: "Ich habe dieses Buch geschrieben, um Geld für die Rettung der Tiere zu sammeln und gleichzeitig anderen Kindern zu zeigen, wie wir im Gebet um Hilfe bitten können - zwei Dinge, die mir viel Trost bringen."