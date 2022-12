Jennifer Lopez verrät ihren besten - kostenlosen - Beauty-Trick

Hinter Jennifer Lopez liegt ein erfolgreiches Jahr. Im Sommer heiratate sie den Schauspieler Ben Affleck und kürzlich kündigte sie dann noch ein neues Album an. "This Is Me ... Now" enthält 13 Songs und soll 2023 erscheinen, wie der Titelliste und einem kurzen Clip zu entnehmen ist, die der Popstar auf mehreren Social-Media-Kanälen veröffentlichte.

20 Jahre nach "This Is Me ... Then"

Es wäre das erste Album der Musikerin seit dem 2014 erschienen "A.K.A.". In einem Interview mit Vogue sagte Lopez: "Die Leute denken, sie wüssten, was mir auf meinem Weg passiert ist, die Männer, mit denen ich zusammen war - aber sie haben wirklich keine Ahnung, und oft verstehen sie es so falsch." Es gebe einen Teil von ihr, der etwas vor allen versteckt habe. "Und ich habe das Gefühl, dass ich endlich an einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, an dem ich etwas dazu sagen kann."