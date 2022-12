Schauspielerin Tori Spelling ins Spital eingeliefert

Die Tochter von TV-Produzent Aaron Spelling ("Denver Clan", "Drei Engel f├╝r Charlie") hatte schon als Jugendliche eine Hauptrolle in der Teenie-Soap "Beverly Hills, 90210", in der sie zehn Jahre lang Donna Martin spielte. In den vergangenen Jahren lie├č Spelling das Publikum in Reality-Shows an ihrem Leben teilhaben. Au├čerdem ver├Âffentlichte sie B├╝cher und berichtet in Blogs und Tweets ├╝ber ihr Leben als Mutter. Spelling und Ehemann Dean McDermott haben f├╝nf gemeinsame Kinder. Das j├╝ngste - Sohn Beau - kam 2017 zur Welt.