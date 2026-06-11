Jennifer Lopez: Pikantes Interview über Faible für toxische, obsessive Liebe

Begeisterung äußerte Lopez auch für den Film "Neuneinhalb Wochen". Als Goldstein sie fragte, welcher Film ihr ein "unheimliches Kribbeln" bereite, begann sie von ihrer Vorliebe für toxische Liebesgeschichten zu berichten.

"Ich liebe die Liebe und die Besessenheit, die sie füreinander empfanden", sagte sie über den Erotikfilm mit Kim Basinger und Mickey Rourke aus dem Jahr 1986.

Basinger "wusste, dass es düster, trostlos und geheimnisvoll war, aber genau das machte es so sexy und gut. Sie wusste aber auch, dass es toxisch war. Heute wüssten wir, dass es nicht gut war, aber damals benutzten wir dieses Wort nicht so oft. Wenn wir es heute sehen würden, würden wir rufen: Toxisch! Das ist schrecklich, seht nur, was er sie tun lässt! Man wünscht sich, dass sie da rauskommt, aber ich wollte nicht, dass sie da rauskommt. Ich habe jede Sekunde genossen", so Lopez' Resümee über "Neuneinhalb Wochen".

Über das Ende von "Wie ein einziger Tag", in dem ein älteres Liebespaar friedlich im Bett stirbt, sagte Lopez: "Es gibt nichts Romantischeres."

"Das ist es, was sich jeder wünscht: diese Verbindung zu haben und jemanden so tief zu lieben, dass man sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann", fügte sie hinzu.