"Weigert sich, Haus zu verlassen": Traurige Details über Warren Beattys Einsiedler-Leben

Seine Rolle als Gangster Clyde Barrow in dem Filmklassiker "Bonnie und Clyde" (1967) machte Warren Beatty weltbekannt. Er zählt zu den wenigen Persönlichkeiten in Hollywood, die in vier verschiedenen Disziplinen Anerkennung finden: Schauspiel, Regie, Drehbuch und Produktion. Die Zeiten glamouröser Hollywoodevents sind inzwischen jedoch vorbei: Der Schauspieler hat seit zehn Jahren keinen Film mehr gedreht. Sein letzter Auftritt auf dem roten Teppich war im September 2021. Warren Beatty: Rückzug aus Hollywood vor zehn Jahren Nach seinem letzten Filmprojekt, der Komödie "Rules Don’t Apply" (deutscher Titel: "Regeln spielen keine Rolle") aus dem Jahr 2016, hat sich Beatty weitgehend aus der Öffentlichkeit und dem Hollywood-Geschehen zurückgezogen. Inzwischen wurde er seit über vier Jahren nicht mehr öffentlich gesehen. Der Lebensabend der Leinwand-Ikone gestaltet sich einsam - so ein neuer Bericht der Boulevardzeitung Daily Mail über Beatty, der selbst zu seinen einst engsten Freunden keinen Kontakt mehr pflegen soll.

"Er ist müde und hat keine Lust mehr auf Gesellschaft, er hat es satt", wird eine Quelle aus dem Umfeld des Filmstars von der britischen Zeitung zitiert. Warren Beattys Lebensabend in Einsamkeit Bereits im Dezember 2025 hatte Radar Online behauptet, dass Beatty ein Einsiedler-Dasein führe. Daran würde auch seine Ehe mit Hollywoodstar Annete Bening nichts ändern. Unterschiedliche Bedürfnisse würden das Paar immer weiter auseinander driften lassen, berichtete das Promi-Portal. Die beiden Schauspieler hatten sich 1991 am Set von "Bugsy" kennengelernt. Nach vielen Ehejahren und vier gemeinsamen Kindern würden sie mittlerweile aber sehr unterschiedliche Prioritäten haben. Während die rund zwei Jahrzehnte jüngere Bening ständig unterwegs sei, würde der ehemalige Frauenheld keinen Wert mehr auf Geselligkeit legen und zuhause vor sich hinbrüten. Beattys Ehefrau hingegen sei mit Filmprojekten und diversen Wohltätigkeitsorganisationen beschäftigt. "Und sie trifft sich immer noch regelmäßig mit all den Frauen, die schon vor 25 Jahren zu ihrem Freundeskreis gehörten."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Mario Anzuoni Annete Bening gilt als gesellig - ihr Ehemann aber nicht