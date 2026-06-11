Nach Tod von Kennedy-Enkelin Tatiana: Wer sich jetzt um ihre verwaisten Kinder kümmert

In einem berührenden Essay, der zuvor vom Magazin The New Yorker veröffentlicht worden war, hatte Schlossberg ihren Kampf gegen den Krebs thematisiert. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter bekam sie demnach die Diagnose Leukämie, genauer gesagt akute myeloische Leukämie (AML) . Zudem mit der seltenen Mutation Inversion 3, die meist bei älteren Menschen auftritt.

Die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy , Tatiana Schlossberg, ist im Dezember im Alter von 35 Jahren verstorben . "Unsere geliebte Tatiana ist heute Morgen gestorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben" hieß es in einer Stellungnahme der JFK Library Foundation.

Tatiana Schlossberg hinterließ Tochter Josephine , die zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter zwei Jahre alt war, und Sohn Edwin (damals 4), die sie mit Ehemann George Moran teilte. Der Urologe ist nicht der Einzige, der sich nun um die Kinder kümmert.

Großeltern zu Schlossbergs Ehemann gezogen

Einem neuen Bericht zufolge bekommt Moran, den Schlossberg 2017 geheiratet hatte, Unterstützung von Josephines und Edwins Großeltern Caroline und Edwin Kennedy. Um für ihre Enkel da zu sein, sollen diese nach Tatianas Tod zu deren Ehemann gezogen sein, um bei der Kindererziehung zu helfen.

Caroline ist die Tochter des verstorbenen Ex-Präsidenten John F. Kennedy und Jacqueline Kennedy Onassis.

Jack Schlossberg, Tatianas jüngerer Bruder, erzählte jetzt dem Magazin People, dass seine Eltern "mit meiner Nichte und meinem Neffen zusammenleben und sich jeden Tag um sie kümmern".

"Meine Eltern sind zwar Großeltern, aber sie verhalten sich im Moment wie frischgebackene Eltern", erzählte Tatianas Bruder. "Sie leben mit meiner Nichte und meinem Neffen zusammen und kümmern sich jeden Tag um sie. Sie meistern alles mit Bravour und sind unglaublich lieb zu den Kindern."

"Die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie sich gerade wie frischgebackene Eltern verhalten, und das, obwohl sie alle in derselben Wohnung leben", verriet der 33-Jährige.