Palast veröffentlicht neues Foto von Heimkehrerin Prinzessin Madeleine

Zum Ehrentag von Prinzessin Madeleine veröffentlichte der schwedische Palast ein neues Foto. "Heute wird Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Madeleine 44", liest man neben dem Bild, das das Geburtstagskind lächelnd in einem beigen Blazer und Jeans zeigt.

Madeleine ist die jüngere Schwester von Thronfolgerin Victoria und Prinz Carl Philip. Sie ist seit 13 Jahren mit Christopher O'Neill verheiratet.

Rückkehr nach Schweden

Gemeinsam mit ihren Kindern Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne lebten sie einige Jahren im US-Staat Florida, kehrten 2024 aber in ihre skandinavische Heimat zurück. Die Prinzessin und ihr Mann hätten den Entschluss gefasst, dass die Familie bis auf weiteres in Schweden wohnen solle, hatte der Palast schon 2023 verkündet. Ihre Kinder sollten auf eine Stockholmer Schule gehen, hieß es.

Übrigens: Christopher O'Neill wurde 2023 nach Jahrzehnten wieder deutscher Staatsbürger. Die Sprecherin des schwedischen Königshauses, Margareta Thorgren, bestätigte damals der Deutschen Presse-Agentur in Skandinavien einen entsprechenden Bericht der Zeitung Expressen. Der Schwiegersohn von König Carl XVI. Gustaf und der in Heidelberg geborenen Königin Silvia sei seitdem sowohl Deutscher als auch Brite und US-Amerikaner, sagte sie.