Die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. "Unsere geliebte Tatiana ist heute Morgen gestorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben" hieß es in einer Stellungnahme der JFK Library Foundation. In einem berührenden Essay, der vom Magazin The New Yorker vergangenen Monat veröffentlicht worden war, hatte Schlossberg ihren Kampf gegen den Blutkrebs thematisiert.

Tatiana Schlossberg litt an Leukämie Kurz nach der Geburt ihrer Tochter bekam sie demnach die Diagnose Leukämie, genauer gesagt akute myeloische Leukämie (AML). Zudem mit der seltenen Mutation Inversion 3, die meist bei älteren Menschen auftritt. In ihrem Text schrieb sie auch über ihr Verhältnis zu ihrem Cousin Robert F. Kennedy Jr., dem derzeitigen US-Gesundheitsminister. Sie kritisierte ihren Cousin für die drastische Kürzung von Mitteln für die Impfstoffforschung. "Bobby ist ein bekannter Impfgegner", schrieb sie. Schlossberg kritisierte vor allem die Kürzung von Geldern für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen, "eine Technologie, die gegen bestimmte Krebsarten helfen könnte". Ihr Cousin habe "nie in der Medizin, im öffentlichen Gesundheitswesen oder in der Regierung gearbeitet".