Insider verrät Details über Jennifer Lopez' geheime Romanze mit Co-Star

Nach der Scheidung von Ben Affleck, die 2024 zeitweise die Schlagzeilen dominierte, gilt Jennifer Lopez offiziell als Single. Gemunkelt wird aber, dass sich zwischen der Sängerin und Schauspielerin und ihrem Co-Star Brett Goldstein während der Dreharbeiten zu ihrem neuen gemeinsamen Film "Office Romance" eine heimliche Romanze entwickelt haben soll. Ein Insider gibt Einblicke in das angebliche Techtelmechtel.

Jennifer Lopez: Einblicke in ihr Verhältnis zu Brett Goldstein Eine namentlich nicht genannte Quelle behauptet gegenüber dem US-Portal Page Six, dass sich die beiden "am Set professionell verhalten haben, aber ihre Chemie unübersehbar war". "Sie versuchten, die Beziehung während der Dreharbeiten diskret zu halten, flirteten aber immer wieder am Set, und es war definitiv eine starke Verbindung zwischen ihnen spürbar", so der Insider weiter. "Jeder sah, wie vertraut sie sich auf der Abschlussparty näherkamen, und es war offensichtlich, dass sie sich mochten." Die vermeintliche Romanze soll also unter dem Radar gelaufen sein, auch wenn die beiden Co-Stars Anfang 2025 einen gemeinsamen Abend beim Besuch des Broadway-Stücks "Oh, Mary!" verbracht haben. Lopez und ihr Co-Star wären eine Zeit lang zusammen gewesen. Sie "fühlten sich körperlich sehr zueinander hingezogen", heißt es. Doch wie stehen Ben Afflecks Ex-Frau und Goldstein heute zueinander?

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Auch darüber gibt der Insider Auskunft. "Nach Abschluss der Dreharbeiten konnten sie ihre Beziehung vertiefen und waren eine ganze Weile zusammen", so die Quelle. Doch die Verbindung habe mit der Zeit an Schwung verloren. Ein Paar sind sie also nicht. "JLo" und Goldstein sollen aber weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen.