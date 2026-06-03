Insider verrät Details über Jennifer Lopez' geheime Romanze mit Co-Star
Nach der Scheidung von Ben Affleck, die 2024 zeitweise die Schlagzeilen dominierte, gilt Jennifer Lopez offiziell als Single. Gemunkelt wird aber, dass sich zwischen der Sängerin und Schauspielerin und ihrem Co-Star Brett Goldstein während der Dreharbeiten zu ihrem neuen gemeinsamen Film "Office Romance" eine heimliche Romanze entwickelt haben soll.
Ein Insider gibt Einblicke in das angebliche Techtelmechtel.
Jennifer Lopez: Einblicke in ihr Verhältnis zu Brett Goldstein
Eine namentlich nicht genannte Quelle behauptet gegenüber dem US-Portal Page Six, dass sich die beiden "am Set professionell verhalten haben, aber ihre Chemie unübersehbar war".
"Sie versuchten, die Beziehung während der Dreharbeiten diskret zu halten, flirteten aber immer wieder am Set, und es war definitiv eine starke Verbindung zwischen ihnen spürbar", so der Insider weiter. "Jeder sah, wie vertraut sie sich auf der Abschlussparty näherkamen, und es war offensichtlich, dass sie sich mochten."
Die vermeintliche Romanze soll also unter dem Radar gelaufen sein, auch wenn die beiden Co-Stars Anfang 2025 einen gemeinsamen Abend beim Besuch des Broadway-Stücks "Oh, Mary!" verbracht haben.
Lopez und ihr Co-Star wären eine Zeit lang zusammen gewesen. Sie "fühlten sich körperlich sehr zueinander hingezogen", heißt es. Doch wie stehen Ben Afflecks Ex-Frau und Goldstein heute zueinander?
Auch darüber gibt der Insider Auskunft.
"Nach Abschluss der Dreharbeiten konnten sie ihre Beziehung vertiefen und waren eine ganze Weile zusammen", so die Quelle. Doch die Verbindung habe mit der Zeit an Schwung verloren.
Ein Paar sind sie also nicht. "JLo" und Goldstein sollen aber weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen.
"Es gibt kein böses Blut, aber es hat sich einfach eine Weile nicht gefestigt. Sie sind gut befreundet, aber was die romantische Chemie angeht, ist der Zug abgefahren", so der Insider. "Es ist nichts Ernstes passiert, sie hatten einfach das Gefühl, dass sie als Freunde besser dran sind."
Offiziell geäußert haben sich die "Office Romance"-Stars bisher nicht zu ihrer angeblichen Affäre.
Jennifer Lopez über ihr Liebesleben: "Ich habe alles falsch gemacht"
Jennifer Lopez, die kürzlich in der Talkshow von Jimmy Kimmel den gemeinsamen Film bewarb, betont ihren Single-Status.
"Du bist also Single?", wollte der Moderator von der Schauspielerin wissen, was diese mit einem strahlenden Lächeln bestätigte.
"Ja", antwortete Lopez, bevor sie hinzufügte: "Ich hätte es schon viel früher tun sollen. Ich habe alles falsch gemacht. Glaubt mir, ich habe alles falsch gemacht."
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