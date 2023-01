Jay Leno bricht sich bei Motorradunfall nach Autobrand mehrere Knochen

"Dann bin ich erst letzte Woche von meinem Motorrad gefallen. Also, ich habe ein gebrochenes Schl├╝sselbein. Ich habe zwei gebrochene Rippen. Ich habe zwei gebrochene Kniescheiben", f├╝hrte Leno weiter aus.

Folgendes hatte sich ereignet: "Ich bog in eine Seitenstra├če ein und durchquerte einen Parkplatz, und ohne mein Wissen hatte ein Typ ein Kabel ├╝ber den Parkplatz gezogen, an dem jedoch keine Fahne hing", erkl├Ąrte Leno. "Ich habe es nicht gesehen, bis es zu sp├Ąt war." Es habe dann nur "boom" gemacht - und ihn von seinem Motorrad geschleudert.

Der Unfall habe sich am 17. J├Ąnner ereignet. Es gehe im "Okay", so Leno. Er w├╝rde am kommenden Wochenende sogar wieder arbeiten gehen.