Jay Leno teilt schockierende Details über Unfall: "Mein Gesicht hat gebrannt"

Vor Kurzem noch musste Jay Leno um sein Leben bangen: Eines seiner Autos hat in einer Garage in L.A., wo seine Autos untergebracht sind, Verbrennungen im Gesicht des Talkshow-Stars verursacht. Aus dem Nichts heraus dürfte eines der Autos in Flammen aufgegangen sein, hatte das Portal TMZ damals berichtet. Der genaue Unfallhergang war bisher nicht bekannt. Jetzt äußerte sich der US-Moderator erstmals zu dem Vorfall und erzählte, wie es zu den Verbrennungen kam-

Jay Leno schildert Unfallhergang

Etwas mehr als einen Monat, nachdem der Unfall zu schweren Verbrennungen zweiten Grades in seinem Gesicht und am Oberkörper geführt hatte, sprach Jay Leno zum ersten Mal darüber, was an diesem Tag wirklich passiert ist.

"Wenn Sie mit Autos arbeiten, haben Sie viele Unfälle", scherzt Leno, der nach dem Vorfall neun Tage im Spital verbrachte hatte, um sich von seinen Verletzungen zu erholen und sich zwei Hauttransplantationen zu unterziehen, gegenüber Hoda Kotb während eines Interviews in der Sendung "Today" von NBC News, welches am Mittwoch vollständig ausgestrahlt wird.