Talkshow-Star Jay Leno mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus

Die Liebe der 72-jährigen Talkshow-Legende Jay Leno zu Autos ist bekannt - er nennt eine beachtliche Sammlung sein Eigen. Eines dieser Autos hat Leno jetzt in einer Garage in L.A., wo seine Autos untergebracht sind, Verbrennungen im Gesicht des Talkshow-Stars verursacht. Aus dem Nichts heraus dürfte eines der Autos in Flammen aufgegangen sein, wie das Portal TMZ berichtet. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt.

Das Feuer betrifft laut dem Bericht die linke Gesichtsseite Lenos. Wie schwer die Verbrennungen wirklich sind, ist ebenfalls nicht bekannt, Auge und Ohr wurden aber offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen. Laut TMZ hat Leno alle Auftritte für diese Woche abgesagt.

Lenos Sammelleidenschaft für Autos und auch Motorräder hat er auch beruflich genutzt. Aus seiner Kolumne „Jay Leno's Garage“ für das Magazin „Popular Mechanics“ wurde ab 2015 eine TV-Show, die Leno moderiert. Er zählt zu den erfolgreichsten Talkshow-Gastgebern in den USA. Bis 2014 führte der Komiker durch die beliebte „Tonight Show“.