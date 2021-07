Jason Sudeikis äußert sich erstmals über Trennung von Olivia Wilde

Sie galten als eines der großen Traumpaare Hollywoods - bis die beiden Schauspieler Jason Sudeikis und Olivia Wilde Ende 2020 überraschend ihr Liebes-Aus verkündeten. Sudeikis brach nun in einem Interview sein Schweigen über die Trennung. Er hoffe, dass alles irgendwann Sinn mache: "Ich werde in einem Jahr ein besseres Verständnis dafür haben", sagte er in der August-Ausgabe des Magazins GQ.