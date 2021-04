Jason Segel und Alexis Mixter: Überraschende Trennung nach 8 Jahren

Acht Jahre lang waren Jason Segel und seine Freundin Alexis Mixter ein Paar. Sie führten eine gänzlich skandalfreie Beziehung. Nun hat Segels Partnerin völlig überraschend die Trennung bekannt gegeben.

Jason Segel ist wieder single

Am Donnerstag, dem 29. April, verlautbarte Mixter auf Instagram das Liebes-Aus. Trotz Trennung findet sie nur liebevolle Worte über den ehemaligen "How I Met Your Mother"-Star Segel.

"Dies ist ein Foto von zwei besten Freunden. Dieser Typ und ich haben so viel Leben miteinander geteilt", schreibt die Künstlerin zu einem Selfie, das sie und Segel in glücklicheren Tagen zeigt. "Auf einer seelentiefen Ebene haben wir uns gegenseitig verändert. Alles zum Besseren. Die Tiefe unserer Bindung war etwas, mit dem ich nie hätte rechnen können. Ich habe noch nie so viel Zeit mit einer anderen Person verbracht, bin so viel mit jemand anderem zusammengewachsen, habe so viel gelacht, so viel geweint, so viel geteilt."