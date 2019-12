Jason Momoa machte Chris Pratt wegen Plastikflasche fertig

"Wir, die Inselstaaten und alle Küstengemeinden, sind die Front in dieser Umweltkrise. Die Ozeane befinden sich im Ausnahmezustand, ganze Meeresökosysteme verschwinden mit der Erwärmung der Meere, und während die Abfälle der Welt in unsere Gewässer gelangen, stehen wir vor der verheerenden Krise der Plastikverschmutzung. Wir sind eine Krankheit, die unseren Planeten infiziert", sagte der gebürtige Hawaiianer in seiner Rede.

Pratt gestand Fehler ein

Freund hin oder her, unnötiges Plastik findet Jason Momoa bei niemandem in Ordnung. In einem eigenen Post entschuldigte er sich bei Pratt jedoch für seinen scharfen Ton, er sei einfach "sehr passioniert", wenn es um die "Plastikepidemie" gehe. Chris Pratt sah seinen Fehler aber ein und bat seinerseits bei " Aquaman" um Verzeihung. Normalerweise habe er große, wiederverwendbare Flaschen, die er sogar am Tag des Fotos mitgehabt hätte. "Du hast recht. Ich liebe dich auch, Kumpel. Mein Fehler. Ich möchte nicht, dass dein Zuhause Atlantis mit Plastik bedeckt ist. Hört ihr das Kinder? Reduzieren. Wiederverwendung. Recyceln", lenkte Pratt ein.