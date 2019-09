Klimaschutz: Jason Momoa sprach vor den Vereinten Nationen

Jason Momoa (40) trat am Freitag in Vertretung für seinen Heimatstaat Hawaii und weiteren Inseln vor die Vereinten Nationen. In seiner glühenden Rede appellierte er an die versammelten Staatschefs, sich an das vor erst drei Jahren unterzeichnete Pariser Klimaabkommen zu halten. "Ich stehe heute hier, weil ich mich schäme, dass nicht alle Staatsoberhäupter dieses Abkommen würdigen", begann Momoa.

"Wir leben die Konsequenzen vergessener Traditionen", so Momoa weiter. "Wir leiden an der kollektiven Amnesie einer Wahrheit, die wir einmal verstanden hatten." Gemeint ist, dass die Menschheit sich mit dem Schaden, den sie der Umwelt zufügt, ins eigene Fleisch schneidet. Und, dass die Menschheit den Planeten zum Überleben braucht, es umgekehrt aber eben nicht so sei. Der Mensch gleiche momentan eher einer Krankheit, die die Erde immer weiter infiziert, erklärte der 40-Jährige.