Obacht, Bussi: Jason Momoa teilte sich Keks mit Bär

"Es war ein Kodiak-Bär. Stehend ist der zwei Meter groß", erklärte Momoa zu dem Post. Sein kuschliger Kumpane werde weiters in der zweiten Episode zu sehen sein. "See" spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der den Menschen die Fähigkeit zu sehen durch eine Epidemie verloren gegangen ist. Die Produktion mit Jason Momoa in der Hauptrolle ist ab sofort auf dem Streamingdienst AppleTV+ abrufbar.