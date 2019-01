Völlig verändert: So sah "Aquaman" Jason Momoa früher aus

Als kriegerischer Barbarenanführer Khal Drogo wurde Jason Mamoa durch die Erfolgsserie "Game of Thrones" einem breiten Publikum bekannt. Derzeit lockt der gebürtige Hawaiianer in der Rolle des " Aquaman" Comic-Fans in die Kinos.

Hätten sie Jason Momoa auf alten Fotos erkannt?

Wie auch schon in "Game of Thrones" präsentiert sich der 39–Jährige in seinem neuen Film mit durchtrainiertem Körper, Vollbart und Wallemähne.

Vor ein paar Jahren sah Momoa aber noch ganz anders aus. Seine Karriere startete der Sohn eines Hawaiianers und einer deutsch-schottischen Mutter 1999, als er den Titel " Hawaii Model of the Year“ holte und daraufhin eine Rolle in "Baywatch Hawaii" ergatterte.

Damals hatte Momoa mit seinem charakteristischen Look von heute aber noch nichts gemein. Mit kurzen Haaren und glattrasiert ist er auf alten Fotos kaum wiederzuerkennen.