Jada Pinkett Smith: Drogentrip half ihr aus Depression

Im Interview mit dem Magazin People machte Jada Pinkett Smith diese Woche eine unerwartete Enthüllung, als sie erzählte, dass sie und ihr Ehemann Will Smith in Wahrheit bereits seit sieben Jahren getrennt sind. Die Schauspielerin kam zudem auf eine dunkle Zeit in ihrem Leben zu sprechen.

Jada Pinkett Smith über Tiefpunkt in ihrem Leben

Als sie 2011 40 Jahre alt wurde, litt Jada Pinkett Smith unter derart starken Depressionen, dass sie ernsthaft über Suizid nachdachte. "Ich konnte keinen anderen Ausweg finden als den Tod", gestand die zweifache Mutter gegenüber dem US-Magazin. "Also habe ich einen Plan gemacht", so die heute 52-Jährige.

