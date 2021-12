Jacob Elordi: Seine neue Freundin war in heftigen Skandal verwickelt

Die Eltern der 22-Jährigen hatten 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen. 2020 hatte ein Gericht Loughlin zu zwei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe wegen Betrugs verurteilt.

Diese Stars haben ihre Kinder öffentlich bloßgestellt