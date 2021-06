"Full House"-Star Lori Loughlin macht Gefängnisurlaub

Loughlin und Giannulli sollen 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt haben, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen. Etliche wohlhabende Eltern waren ebenfalls angeklagt, Mitarbeiter an Colleges und Universitäten in den USA bestochen zu haben, um ihre Kinder an renommierten Hochschulen zu platzieren.

Während Loughlin bereits Ende 2020 für zwei Monate im Gefängnis saß, ist Gianulli erst seit einigen Wochen wieder auf freiem Fuß. Das Promiportal Page Six hatte berichtet, dass das Paar am Donnerstag in Cabo San Lucas in Mexiko angekommen ist. Bereits im Mai sollen Loughlin und Giannulli bei Gericht um Erlaubnis für die Reise angesucht haben. Demanch soll beide gemeinsam mit Freunden und beim Schwimmen gesichtet worden sein.