"Full House"-Star Bob Saget gibt Einblick in seine Freundschaft mit den Olsen-Zwillingen

Mehr als 25 Jahre sind vergangen, seit Bob Saget zuletzt in der erfolgreichen Serie "Full House" den Vater von Mary-Kate und Ashley Olsen gespielt hat. Trotzdem hätten die drei nach wie vor dasselbe enge Verhältnis zueinander wie damals, so der 64-Jährige. "Wenn nicht sogar noch enger." Im kommenden "Inside of You"-Podcast von Schauspieler Michael Rosenbaum erklärt Saget laut Entertainment Online, sich mit all seinen TV-Töchtern - Candace Cameron Bure ("D.J."), Jodie Sweetin ("Stephanie") und eben den Olsen-Twins ("Michelle"), verbunden zu fühlen.

"Full House"-Familienidylle auch im echten Leben

Bei der Frage, mit wem er damals denn am besten ausgekommen sei, will sich der Sauspieler aber nicht festlegen: "Mit wem auch immer ich in dem Moment zusammen war. Genauso wie es auch mit meinen eigenen Kinder ist."