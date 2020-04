"Full House": Schauspieler drehen neues Quarantäne-Intro

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, befindet sich derzeit jeder, dem es möglich ist, in Heimquarantäne. So auch die Darsteller der 90er-Jahre Sitcom "Full House". Die viele Zeit schlugen diese nun mit einem "besonderen" Projekt für ihre Fans tot: Sie produzierten den Vorspann der Serie einfach mal neu - aus "Full House" wird so einfach mal "Volle Quarantäne".

Im Clip zu sehen: Darsteller John Stamos (Onkel Jesse), der in seinem Badezimmer verzweifelt versucht, den letzten Rest Seife aus dem Spender zu bekommen, Bob Saget ( Danny Tanner), der fleißig Desinfektionsmittel verwendet und Jodie Sweetin ( Stephanie Tanner), die gerade von einem Schläfchen erwacht ist. Das "aktuelle" Intro endet mit der Aufforderung, "zuhause und sicher" zu bleiben, denn "im Gegensatz zu 'Full House' würde dies auch mal ein Ende haben".