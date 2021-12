Kaia Geber: Ist "Elvis"-Darsteller Austin Butler ihr neuer Freund?

Butler war ebenfalls bereits mit einigen bekannten Damen liiert - so zählen beispielsweise "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens und Johnny Depps Tocher Lily-Rose Depp zu seinen Ex-Verflossenen. In kürze wird er im groß angekündigten Elvis-Film neben Oscar-Preisträger Tom Hanks den "King of Rock" verkörpern.

Ex-Freund Elordi über Gerber: "Viel von ihr gelernt"

Mit ihrem Ex-Partner Jacob Elordi dürfte das sich das Model allerdings nicht im Schlechten getrennt haben. Vor wenigen Tagen sprach er sich im Interview mit Men's Health noch positiv über Gerber aus: "Sie geht in der Öffentlichkeit wunderbar mit sich um", erklärte er und merkte an, dass er von dem Model "so viel darüber gelernt" habe, "wie man mit dem Rampenlicht umgeht".