Taylor Swift: Mit diesen 5 Stars war die Sängerin zusammen

Jake Gyllenhaal

Als Taylor Swift kürzlich ihr viertes Studio-Album "Red" aus dem Jahr 2012 neu aufnahm und eine neue Version davon veröffentlichte, warteten viele gespannt auf eine Reaktion von Schauspieler Jake Gyllenhaal. Denn sowohl auf dem Original als auch auf der Neuauflage des Tonträgers ist der Song "We Are Never Getting Back Together" zu hören. Viele Fans sind sich sicher, dass sich die Sängerin darin über den "The Day After Tommorrow"-Star und ihre frühere Beziehung mit ihm lustig machte. Die beiden waren 2010 ein Liebespaar.