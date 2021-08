Ominöses Video: Taylor Swift bringt Fans zum Rätseln

Die Sängerin schreibt dazu nebulös: "...drückt absenden", "lacht wahnsinnig" und "Level: beiläufig grausam im Namen der Ehrlichkeit". Fans teilten in den sozialen Medien Bilder von ihren Versuchen, in dem Buchstabengewirr in dem Video sinnvolle Begriffe oder Namen zu bilden. Swift hatte im Juni mitgeteilt, dass ihr Album "Red" aus dem Jahr 2012 am 19. November in neu aufgenommener Version erscheinen soll. Das neue Album enthalte 30 Songs, von denen einer zehn Minuten lang sei.